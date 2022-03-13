В Казахстане задержали племянника Назарбаева

В Казахстане задержали Кайрата Сатыбалдыулы — племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу республики.

Сатыбалдыулы задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств оператора связи «Казахтелеком», его поместили в изолятор временного содержания.

Ведомство проверяет, причастен ли он у другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства», передает РБК.

Служба сослалась на ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, согласно которой данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Казахстанские СМИ, в том числе Orda.kz ранее писали, что Сатыбалдыулы является учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более 24% акций «Казахтелеком».

В 2016 году Forbes.kz писал, что Сатыбалдулы через свою компанию Alatau Capital Invest (ACI) приобрел 3,4% акций «Казахтелекома».

Сатыбалдыулы в разные году занимал руководящие должности в компаниях Kazakh Oil, АО «Корпорация «Дуние», Казахстанских железных дорогах. В 2010-2015 годах был секретарем правящей партии «Нур Отан».

По состоянию на октябрь 2018-го, по данным казахстанского Forbes, Сатыбалдыулы занимал седьмое место в рейтинге самых влиятельяных бизнесменов страны и 36-е среди самых богатейших. Он — один из сновных акционеров холдинга АО «Kaspi», через который владеет долей в банке Kaspi Bank.

17 января другой племянник Назарбаева Самат Абиш был уволен с поста первого заместителя главы Комитета нацбезопасности страны. Это произошло на фоне январских протестов в стране. После них президент Касым Жомарт-Токаев провел кадровые перестановки во власти. Кроме того, своих должностей лишили трех зятьев Назарбаева (занимали посты председателей правления АО «КазТрансОйл» и АО «Национальная компания «QazaqGaz», а также главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен»), его дочь Дарига перестала быть депутатом Мажилиса (парламента).