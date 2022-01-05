Протестующие штурмуют резиденцию президента в Алматы

Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции президента Казахстана в Алматы.

Слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы, сообщают местные издания.

Некоторое время назад протестующие прорвались в здание городской администрации. Счет пострадавших в результате столкновений пошел на десятки, сообщает KazTAG.

У акимата избиты примерно 20 солдат Нацгвардии, пятерых из них сослуживцы несли на руках. Также издание сообщает как минимум об одном солдате с огнестрельным ранением. Издание отмечает, что к месту событий удалось проехать только одной машине скорой помощи. При этом протестующие мешают увозить избитых.

В Алматы загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan, сообщает Sputnik Казахстан. Горит здание прокуратуры.

В Алматы отключили интернет, полностью заблокировали доступ к социальным сетям. Алматинцы выходят в соцсети через VPN. В городе перебои с сотовой связью. Сегодня ночью и до утра громыхали взрывы и выстрелы.