В столице Казахстана введен режим ЧП

Президент Казахстана Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице страны Нур-Султане с 16 часов 00 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

«…в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период», - говорится в документе.

Издание Zakon.kz со ссылкой на очевидцев сообщает, что протестующие проникли в резиденцию президента в городе Алматы. Ранее сообщалось, что в здании старой резиденции главы государства произошел пожар.

Министерство информации и общественного развития Казахстана предупредило местные СМИ и пользователей соцсетей об уголовной и административной ответственности за распространение ложной информации во время режима ЧП.

Комендант города Алматы Канат Таймерденов заявил, что город подвергся атакам экстремистов и радикалов: «В ночь на 5-е января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий:

— сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин;

— пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ;

— избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков».