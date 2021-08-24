Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

В Латвии арестованы 3,5 млн контрабандных сигарет из Беларуси

Служба государственных доходов Латвии обнаружила 3,54 млн контрабандных сигарет, замурованных в арболитовые блоки

Как сообщает LETA, процессуальные действия были совершены на основании информации о возможной контрабанде табачных изделий. В результате, в ангаре в Рижском районе был обнаружен груз с блоками арболита, содержащий 3 541 800 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Начат уголовный процесс о контрабанде табачных изделий в большом объеме. Госбюджету нанесены убытки в размере 400 тыс евро, сообщает агентство.

Во время обыска также были изъяты 1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотических веществ, наличные деньги на сумму 1098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности или ID-карты с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и другие предметы, относящиеся к уголовному производству.

Задержаны три человека. Один из них признан подозреваемым — к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. К двум задержанным применен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс.

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