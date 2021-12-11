Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 673169 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 декабря 2021 года выросло до 673169 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 5261 человека.

Выздоровели и выписаны 663455 (+2159) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5261 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1837 человек (8,13% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10648839 (+22582) тестов на коронавирус.