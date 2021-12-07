Совмин Беларуси рассмотрит 47 "импортозамещающих" проектов

Белорусские власти на фоне санкций попытаются нивелировать «беспрецедентные вызовы» очередной пачкой инвестиционных импортозамещающих проектов.

"На сегодняшний день уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на общую сумму порядка 13 млрд. рублей инвестиций. Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значимых 47 с объемом инвестиций порядка 8 млрд. рублей (около $3,1 млрд.)», - сообщил перед началом сабжевого заседания президиума Совмина министр экономики Беларуси Александр Червяков.

«Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на $9 млрд. импортозамещения", - заявил Червяков, которого цитирует Интерфакс-Запад.

По его словам, на заседании президиума будут также рассматриваться предложения, меры, которые позволят более активно развивать и стимулировать импортозамещение: увеличение локализации, развитие технологических цепочек, переработка местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса.

"В текущем году наша страна и экономика в целом столкнулась с беспрецедентными вызовами - как со стороны пандемии, так и со стороны санкций, которые объявлены в отношении нашей страны. В этих условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют снивелировать издержки. В этих условиях импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особую значимость", - доложил Червяков.