Лукашенко: Цель санкций – загнать людей в нищету

Лукашенко сегодня заявил, что санкции Запада и США направлены на удушение экономики синеокой и призваны загнать людей в нищету.

"Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека. Цель санкций - устранить прямых конкурентов, разорить и разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете экономику Беларуси. И, если говорить прямым текстом, через закрытие заводов и массовую безработицу загнать людей в нищету, а в лучшем случае - вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим", - заявил Лукашенко.

"Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси", - потребовал он.

Он считает, что ситуацию с санкциями не стоит драматизировать, а сами санкции открывают новые возможности.

"Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, так давайте их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям, не первый раз с ними сталкиваемся. Очередные попытки ограничить и запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции. Нынешняя ситуация для Беларуси - это вызов, определенный выход из зоны комфорта. Но в то же время это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление", - утверждает Лукашенко.