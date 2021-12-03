Власти Беларуси не смогли отказаться от внутренних расчетов иностранной валютой

Белорусские власти несмотря на заявления и кампанию по дедолларизации экономики так и не смогли полностью отказаться от расчетов в иностранной валюте между субъектами хозяйствования.

Возможность расчетов валютой закреплена в новой редакции Положения о порядке осуществления безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) на территории РБ, утвержденной указом №462 от 2 декабря 2021 года.

«Расчеты в безналичной форме за природный газ, закупаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», открытым акционерным обществом «Нафтан» и иными юридическими лицами, уполномоченными Республикой Беларусь, у открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь», а также за калийные удобрения между открытыми акционерными обществами «Белорусская калийная компания» и «Беларуськалий» могут осуществляться в иностранной валюте.

Указом также утверждены условия расчетов за закупаемые у физических лиц молоко и скот, а также штрафные санкции в отношении юрлиц, получивших за счет средств бюджетов предварительную оплату и не исполнивших обязательство по поставке.