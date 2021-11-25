Нацбанк РБ ограничил вознаграждение оператора сервиса онлайн-заимствования

Нацбанк РБ постановлением №310 от 26 октября 2021 года установил предельный размер вознаграждения (платы), взимаемого за услуги оператора сервиса онлайн-заимствования.

«Вознаграждение должно составлять не более 10% от суммы денежных средств, предоставленных по договору займа, заключенному посредством сервиса онлайн-заимствования», - говорится в комментарии пресс-службы регулятора.

Согласно документу операторы сервисов онлайн-заимствования становятся пользователями межбанковской системы идентификации для целей идентификации и аутентификации своих клиентов.

«…устанавливается, что при осуществлении операций посредством сервисов онлайн-заимствования проводится многофакторная аутентификация физических и юридических лиц», - сказано в комментарии.

Документом также утверждены Инструкция о требованиях к правилам сервиса онлайн-заимствования и сервису онлайн-заимствования и Инструкция о требованиях к форме и содержанию документа о заключении договора посредством сервиса онлайн-заимствования, а также форме, объему и содержанию формируемого оператором сервиса онлайн-заимствования личного дела клиента.

Постановление №310 вступает в силу с 29 ноября 2021 года.