Маск допустил банкротство SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей

Американской компании SpaceX грозит банкротство, если разработчикам не удастся ускорить производство двигателей Raptor для ракеты-носителя Starship.

Об этом в письме сотрудникам сообщил глава компании Илон Маск, передает РБК со ссылкой CNBC.

Как отмечает телеканал, миллиардер описал «ужасную ситуацию» в корпоративном электронном письме на следующий день после Дня Благодарения (25 ноября в 2021 году). В своем обращении Маск написал, что планировал взять отпуск на День благодарения, однако, обнаружив проблемы с производством двигателей, заявил, что лично будет работать на производственной линии до вечера пятницы, 3 декабря, или вовсе до конца следующих выходных.

«Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», — написал он.

По словам Маска, кризис в производстве Raptor «намного хуже, чем казалось несколько недель назад». «Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полетов Starship хотя бы раз в две недели», — добавил бизнесмен.

Как отмечает CNBC, письмо Маска более подробно раскрывает ситуацию с уходом вице-президента SpaceX по двигательным установкам Уилла Хелтсли, произошедшей ранее в этом месяце. По данным телеканала, он был отстранен от разработки Raptor перед тем, как уйти из компании. Процесс разработки и производства Raptor возглавил Джейкоб Маккензи. Маск в своем письме отметил, что руководство SpaceX с момента ухода Хелтсли «копается в проблемах программы и обнаружило, что обстоятельства намного более серьезны», чем Маск ранее предполагал.