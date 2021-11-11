SpaceX отправила 4-х астронавтов к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал в среду вечером к Международной космической станции (МКС).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал был произведен в 21:04 по времени восточного побережья США (05:04 11 ноября). В состав экипажа Crew Dragon вошли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Им предстоит провести на орбите около шести месяцев, передает ТАСС.

Спустя приблизительно 9 минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была в автоматическом режиме посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане. Через 12 минут после старта корабль вывели на околоземную орбиту. Ранее запуск несколько раз переносился из-за погодных условий и медицинским причинам.

Корабль, используемый в нынешнем запуске, применяется впервые. Он получил название Endurance. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при запусках SpaceX.