Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 646743 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 ноября 2021 года выросло до 646743 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 5010 человек.

Выздоровели и выписаны 632470 (+2252) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5010 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1674 человек (6,52% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10295659 (+25684) тестов на коронавирус.

Более 3418000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2704000 прошли полный курс вакцинации.