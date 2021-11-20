Последнее обновление: 20.11.2021 15:21

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 638402 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 ноября 2021 года выросло до 639402 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4932 человек.

Выздоровели и выписаны 622075 (+2590) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4932 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1859 человек (7,77% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10184081 (+23935) тесто на коронавирус.

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