Последнее обновление: 11.11.2021 18:05

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 621689 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 ноября 2021 года выросло до 621689 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4805 человек.

Выздоровели и выписаны 599493 (+2903) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4805 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1981 человек (6,29% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9952851 (+31490) тест на коронавирус.

Более 3120000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2419000 прошли полный курс вакцинации.

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