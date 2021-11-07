Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 613927 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 ноября 2021 года выросло до 613927 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4745 человек.

Выздоровели и выписаны 590252 (+3044) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4745 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1912 человек (5,76% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9847321 (+33205) тестов на коронавирус.

Более 3022000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2332000 прошли полный курс вакцинации.