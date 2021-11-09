Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 617719 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 ноября 2021 года выросло до 617719 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4773 человек.

Выздоровели и выписаны 593702 (+1916) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4773 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1905 человек (25,52% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9874866 (+7456) тестов на коронавирус.

Более 3065000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2367000 прошли полный курс вакцинации.