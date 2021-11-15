Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 629271 человека

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 15 ноября 2021 года выросло до 629271 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 13 до 4861 человека.

Выздоровели и выписаны 609243 (+1620) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1793 человек (11,69% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 10054632 (+15335) тестов на коронавирус.