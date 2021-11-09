Минфин США ввел санкции против киберпреступников

Власти США ввели санкции за причастность к киберпреступлениям в отношении россиянина Евгения Полянина, украинца Ярослава Васинского, а также интернет-ресурсов, применяемых для обмена криптовалютами.

Об этом говорится в заявлениях, распространенных в понедельник Министерством финансов США, передает ТАСС.

По утверждению ведомства, Полянин и Васинский входят в хакерскую группировку REvil, также известную как Sodinokibi.

«Эти два лица входят в группу киберпреступников, которая была вовлечена в кибервымогательство и получила свыше 200 млн долларов в качестве выкупа в биткойнах и монеро», - отмечается в документе.

«Васинский применил программное обеспечение для вымогательства против минимум девяти компаний США», - подчеркивается в документе. Американские власти считают, что украинец также «несет ответственность за хакерскую деятельность с применением программ для вымогательства в отношении Kaseya в июле 2021 года». Данная компания выпускает программное обеспечение.

По версии Минфина США, Полянин «применял вирусы-вымогатели в отношении ряда правительственных американских учреждений и компаний частного сектора».

Санкции также введены против интернет-ресурса Chatex, который, по данным Минфина США, в частности, базируется в Эстонии и Латвии, а также связанных с ним структур. На сайте Chatex указывается, что это «криптобанк». Ведомство отмечает, что речь идет о «бирже виртуальных валют» и связанной с ней «сети для финансовых транзакций», которую используют лица, применяющие вирусы-вымогатели.