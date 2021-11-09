Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов по итогам прошедшей в Москве 9 ноября встрече подписали Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами РБ и РФ о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке.

«Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году», - сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

Отмечается, что конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года.

Ранее сообщалось, что цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года, что составляет $128,5 за 1 тыс. кубометров на границе с РФ.