Последнее обновление: 05.04.2022 17:46

Беларусь с апреля будет платить за газ российскими рублями

Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли, сообщила пресс-служба правительства РБ

«Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер», - говорится в сообщении.

Отмечается, что цена на поставляемый природный газ с 1 апреля «стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением».

Пресс-служба не приводит новую цену на газ. До настоящего времени Беларусь платила $128,52 за 1 тыс. кубометров.

В правительстве также пообещали «в самое ближайшее время» снизить ценовую нагрузку на потребителей за потребляемый природный газ.

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