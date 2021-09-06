Последнее обновление: 06.09.2021 11:58

В Беларуси заявили о готовности дорожной карты по единого рынку газа Беларуси и РФ

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков в эфире белорусского зомбоящика заявил о готовности дорожной карты по созданию единого рынка газа Беларуси и России.

По его словам, согласие достигнуто по всем 28 союзным программам (дорожным картам).

"Мы вышли на финишную прямую. Я очень надеюсь, что [Путин и Лукашенко] в ходе встречи 9 сентября оценят нашу работу: готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены правительствами", - сказал Снопков.

По его словам, удалось достичь согласия и по дорожной карте по единому газовому рынку. Однако, скорее речь идет не о создании рынка газа, а готовности сторон в следующем году обсудить принципы существования такого рынка.

"Карта готова. В основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - пояснил Снопков.

Он отметил, что эти принципы «должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства" в условиях «волатильного рынка», а также допустил появление формулы расчета цены на газ «с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена».

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