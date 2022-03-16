Цена на российский газ для Беларуси будет установлена в белорусских рублях

Беларусь договорилась с Россией не только о снижении цены на газ до внутри российской (плюс стоимость прокачки от Смоленска до границы РБ) , но и о фиксации цены в белорусских рублях.

Об этом заявил депутат нижней палаты парламента РБ Сергей Кравцов. Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь наконец-то получила от России то, чего добивалась годами, но обещал раскрыть детали позже.

«Если на Западе в 3--7 раз выросли цены из-за их санкций, у нас, наоборот, снижается цена на газ. Это чрезвычайно важный результат переговоров [Путина-Лукашенко]: внутренние российские цены на газ для Беларуси», - заявил Кравцов, которого цитирует пресс-служба парламента.

«Многие наши отрасли, особенно тепличное хозяйство, всегда нуждались именно в такой мере для повышения конкурентоспособности. До сих пор мы платили в два раза дороже россиян. И еще один важный момент – цена зафиксирована в белорусских рублях», - утверждает депутат.