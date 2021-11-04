Последнее обновление: 04.11.2021 11:17

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, считает, что еще не пришло время повышать базовую процентную ставку.

Об этом заявил в среду ее председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, передает ТАСС.

«Мы считаем, что еще не пришло время повышать процентную ставку», - отметил он. Глава финрегулятора подчеркнул, что «для достижения максимальной занятости [в США] еще предстоит пройти путь». При этом, по его словам, «в настоящее время крайне сложно делать экономические прогнозы».

«Время для повышения ставки и начала снятия ограничений будет зависеть от того, как станет развиваться экономика. Мы думаем, что можем быть терпеливыми. Если потребуются ответные меры, мы не станем медлить. Мы внимательно следим за тем, развивается ли экономика в соответствии с нашими ожиданиями. Мы будем корректировать свою политику соответствующим образом», - добавил Пауэлл. Он также подчеркнул, что «сейчас преждевременно повышать ставку».

В среду ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. При этом американский ЦБ объявил о начале сокращения программы по покупке активов с ноября на 15 млрд долларов ежемесячно. Комитет по операциям на открытом рынке полагает, что будет целесообразно поддерживать диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут показателей, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%. Следующее заседание ФРС состоится 15 декабря и будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов.

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