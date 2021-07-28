ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

ФРС США продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно, передает ТАСС.

"В декабре прошлого года Комитет [по операциям на открытом рынке] указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг <...> до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в максимальной занятости и инфляции. С тех пор экономика достигла прогресса в достижении этих целей, и комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия", - сказано в сообщении.