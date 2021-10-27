Беларусь надеется заменить кредиты ЕБРР на кредиты ЕАБР под строительство дорог

Белорусские власти ведут переговоры с Евразийском банком развития в надежде, что банк придет на замену отказавшегося сотрудничать с режимом Лукашенко ЕБРР в вопросе кредитования реконструкции дороги М3 (Минск-Витебск).

"В настоящее время проходят консультации с Евразийском банком развития по привлечению кредитных средств для реконструкции дороги М3. О конкретной сумме еще говорить рано, потому что идет проработка проекта. Сегодня мы дорабатываем все оставшиеся нюансы», - сообщил сегодня начальник управления развития автомобильных дорог Минтранса РБ Сергей Леончик, которого цитирует БелТА.

По его словам, еще одним источником финансирования дорожного строительства могут стать китайские кредиты:

«…мы подготовили технико-экономическое обоснование для привлечения финансирования на реконструкцию автодороги Р46. Для этого проекта мы планируем привлечь кредитные средства китайских банков. Уже подготовлено инвестиционное предложение, все необходимые документы переведены на английский язык. В ближайшее время Министерство экономики направит это предложение китайской стороне. Говорить о суммах опять же пока не буду, потому что конкретные условия еще не согласованы», – сообщил Леончик.