В Беларуси планируется отремонтировать в 2025 году свыше 5 тысяч километров дорог

В Беларуси планируется отремонтировать в 2025 году свыше 5 тысяч километров республиканских и местных автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, объемы дорожного ремонта в разрезе областей выглядят следующим образом:

Брестская область – 570 км (из них 232 км – республиканские дороги, 338 км – местные);

Витебская – 844 км (240 и 604 км);

Гомельская – 808 км (218 и 590 км);

Гродненская – 888 км (333 и 555 км);

Минская – 1 312 км (306 и 1006 км);

Могилевская – 661 км (288 и 373 км).

Кроме того, в 2025 году на порядка 100 километрах дорог, ведущих от районных центров к агрогородкам, будет устроено усовершенствованное дорожное покрытие.

Республиканский план мероприятий включает 47 инициатив. Создан республиканский штаб, заседания которого будут проводиться не реже раза в квартал.