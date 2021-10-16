Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 570006 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 октября 2021 года выросло до 570006 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4386 человек.

Выздоровели и выписаны 543072 (+1917) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4386 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2068 человека (4,89% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9076450 (+42303) тестов на коронавирус.

Более 2 550 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 865 000 прошли полный курс вакцинации.