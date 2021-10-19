Последнее обновление: 19.10.2021 14:50

Минздрав РБ утверждает, что контролирует коронавирус

Минздрав Беларуси утверждает, что полностью контролирует ситуацию с коронавирусом в стране.

"Я хочу без слез, без стенаний сказать: ситуация полностью контролируемая, проводится весь комплекс мероприятий, которые направлены на профилактику, на прерывание эпидемического процесса и на лечение пациентов, о котором в том числе сегодня идет речь", - заявил сегодня министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич на совещании у Лукашенко.

Вместе с тем, он признает высокий рост заболеваемости, с которым система здравоохранения не сталкивалась на протяжении предыдущих волн.

"По всей границе, все страны, и европейского региона в том числе, регистрируют такую же заболеваемость, сравнимую с нашей", - кивнул министр в сторону соседей.

Как сообщалось, в рамках полностью контролируемой эпидемиологической ситуации в стране Минздрав был вынужден временно приостановить оказание плановой медицинской помощи в стране.

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