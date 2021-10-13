Последнее обновление: 13.10.2021 12:00

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 563813 человек

Согласно официальным данным Мин здравствуйте РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 13 октября 2021 года выросло до 563813 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4336 человек.

Выздоровели и выписаны 537527 (+1737) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4336 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2060 человек (4,63% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8947931 (+44492) тест на коронавирус.

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