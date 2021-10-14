Последнее обновление: 14.10.2021 18:00

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 565865 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 14 октября 2021 года выросло до 565865 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4353 человек.

Выздоровели и выписаны 539252 (+1725) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4353 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2052 человека (4,89% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8989883 (+41952) тест на коронавирус.

Более 2 491 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 807 000 прошли полный курс вакцинации.

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