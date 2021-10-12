Последнее обновление: 12.10.2021 13:55

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 561753 человек

Согласно официальным данным Мин здравствуйте РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 октября 2021 года выросло до 561753 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4319 человек.

Выздоровели и выписаны 535790 (+1534) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4319 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2038 человек (14,45% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8903439 (+14107) тестов на коронавирус.

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