В Беларуси расширяются полномочия управляющих компаний холдингов в управлении дочерними компаниями: доведение показателей, согласование бизнес-планов развития дочерних компаний, следует из указа №385 от 7 октября 2021 года.

Устанавливаются права управляющей компании или определенной ею дочерней компании представлять в судах интересы участников холдинга по их делам, оказывать юридические и охранные услуги участникам одного холдинга, проводить закупки товаров (работ, услуг) за счет собственных средств для нужд участников холдинга.

Указом также определяется порядок предоставления управляющей компании холдинга имущества в безвозмездное пользование от дочерней компании и безвозмездной передачи недвижимого имущества в пределах одного холдинга, расширяются возможности участников холдинга по использованию средств его централизованного фонда.

Основные нормы указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.