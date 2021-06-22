Последнее обновление: 22.06.2021 17:48

Силовики задержали одного из учредителей 21vek.by

Белорусские медиа со ссылкой на читателей сообщают о том, что в офис интернет-магазина 21vek.by пришли сотрудники ДФР КГК РБ.

В результате был задержан один из учредителей компании Павел Матусевич. На долю 21vek.by приходится треть рынка интернет-торговли Беларуси. Оборот компании по итогам 2020 года превысил $310 миллионов.

В настоящий момент 40% компании принадлежит фонду Zubr Capital, оставшиеся 60% находятся в собственности у основателей онлайнового ритейла Вайниловича, Плюгачова и Матусевича.

Zubr Capital вошел в состав учредителей в 2017 году. Примерно, полтора месяца назад в медиа появились сообщения об очередной попытке фонда продать свою долю. Аналогичные действия предпринимали и изначальные учредители ритейла. Примечательно, что эти «телодвижения» по избавлению от доли в 21vek.by совпали с резкой активизацией российского маркетплейса OZON на белорусском рынке.

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