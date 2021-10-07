Решение энергетического кризиса в Европе заключается в переходе на зеленую энергетику

Решение энергетического кризиса, охватившего Европу, заключается в переходе на зеленую энергетику. Такое мнение высказала в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Европейском форуме по устойчивым инвестициям.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" (по переходу на зеленую энергетику), чтобы она стала энергетически независимой", - сказала глава ЕК, которую цитирует ТАСС.

В среду представитель ЕК Дана Спинант сообщила, что Еврокомиссия в ближайшие дни представит пакет мер для защиты уязвимых групп населения государств ЕС от рекордного роста цен на энергию. Изначально публикация данного пакета намечалась на 5 октября, однако затем была перенесена на более поздний срок. Еврокомиссия "уделяет особое внимание этой инициативе, поэтому ее разработка потребует нескольких дополнительных дней", сказала Спинант, комментируя эту отсрочку.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.