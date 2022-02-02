Газохранилища в ЕС заполнены в среднем на 40%

Газохранилища в странах ЕС в настоящий момент заполнены в среднем на 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году, заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадрис Симсон.

При этом уровень заполнения европейских газохранилищ, принадлежащих «Газпрому», составляет примерно 16%.

«Уровень газа в наших газохранилищах снижается, как в любой отопительный сезон, сейчас он составляет примерно 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году. Газохранилища, принадлежащие «Газпрому» в ЕС, заполнены на 16%», - сказала она.

«В последние недели мы наблюдали необычное снижение потока российского трубопроводного газа по украинскому и белорусскому маршрутам, что привело к реверсным поставка газа из Германии в Польшу в течение пяти недель, обычный поток газа восстановился только сегодня», - заявила Симсон.

Она подчеркнула, что в январе ЕС получил рекордные поставки сжиженного природного газа, что позволило «частично компенсировать недостаток трубопроводного газа», передает ТАСС.

По словам Симсон, цены на газовом рынке ЕС несколько стабилизировались, но «остаются экстремально высокими и волатильными» - на уровне около 1 000 долларов за тысячу кубометров, с высокой вероятностью они уже не снизятся до своих обычных средних показателей. Она признала, что рост цен на газ главным образом связан с их повышением на мировом рынке и в Азии, но «геополитическая нестабильность не способствует стабилизации цен в Европе».

По словам еврокомиссара, повышение стоимости энергии обуславливает примерно половину годовой инфляции в ЕС, которая на данный момент оценивается в рекордные с момента создания зоны евро 5%.