В Беларуси включен в сеть первый энергоблок БелАЭС

Минэнерго Беларуси сообщило о том, что почти спустя три месяца первый энергоблок Белорусской атомной электростанции снова включен в сеть.

«Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт. Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний», - говорится в сообщении.

Первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора 12 июля.

Также сообщается, что на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершена «горячая» обкатка реакторной установки.

«На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ – «горячая» обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. За время «горячей» обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора», - сказано в сообщении.