С момента включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) первый энергоблок БелАЭС выработал 4,3 млрд. кВтч электроэнергии, что позволило заместить 1,2 млрд. куб.м. природного газа.

Такие данные в минувший вторник озвучил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

Он также сообщил, что готовность второго блока БелАЭС оценивается на уровне 90 %. Планируется, что в 2022 году он будет введен в промышленную эксплуатацию.

Объем производства электроэнергии на БелАЭС составит около 18,5 млрд. кВтч в год, что позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд. куб.м. газа.