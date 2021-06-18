Белорусская АЭС получила ядерное топливо для первой перегрузки

Белорусская АЭС завершила входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного из России для первой плановой перегрузки топлива на энергоблоке №1.

До начала загрузки в реактор все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива, сообщила пресс-служба Росатома.

«Это первая партия топлива, изготовленная для Белорусской АЭС на Машиностроительном заводе в г. Электросталь Московской области, при этом стартовая загрузка для обоих энергоблоков Белорусской АЭС была произведена на Новосибирском заводе химконцертратов», - говорится в сообщении.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 Белорусской АЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик – АО ИК «АСЭ» - инжиниринговый дивизион Росатома).

Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО «ТВЭЛ» и Белорусской АЭС начнутся с 2022 года. Весной 2021 года на Белорусской АЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива для энергоблока №2.