Миссия МАГАТЭ приступила к оценке БелАЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности приступила к работе на площадке БелАЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«В рамках оценки выполнения белорусской стороной ранее выданных МАГАТЭ рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности», - указывается цель миссии.

Работа будет организована по 11 направлениям: «Лидерство и управление безопасностью», «Эксплуатация», «Техническое обслуживание», «Техническая поддержка», «Обучение и квалификация», «Радиационная защита», «Химия», «Обмен опытом эксплуатации», «Управление авариями», «Аварийное планирование и реагирование», «Ввод в эксплуатацию».