Epic Games не прекращала работу в Беларуси из-за угрозы санкций

Компания Epic Games не уходила из Беларуси, сообщения о приостановке работы ее онлайн-магазина в республике из-за угрозы санкций США не соответствуют действительности.

Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор по связям с общественностью Epic Games Store Ник Честер.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли работа магазина в Беларуси остановлена из-за санкций.

В Epic Games добавили, что сбои в работе магазина, о которых сообщалось на прошлой неделе, носили единичный характер, компания занимается их изучением.

На прошлой неделе в СМИ появились сообщения о том, что онлайн-магазин американской компании Epic Games прекратил работу в Беларуси из-за опасения попасть под введенные Вашингтоном санкции против Минска. Соответствующие утверждения были сделаны на основе сообщений ряда пользователей из Беларуси о сбоях в работе магазина и невозможности совершать в нем покупки.