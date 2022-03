Сообщество по борьбе с киберугрозами FIRST остановило работу с белорусскими BC-CERT.BY и CERT.BY

Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams - Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) приостановило сотрудничество с восемью российскими и двумя белорусскими центрами реагирования на компьютерные инциденты.

В частности, приостановлено взаимодействие с такими российскими организациями, как Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (ФинЦЕРТ), Российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центры при "Лаборатории Касперского", BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка), "Инфосистемы Джет", "Ростелеком-Солар", "Лаборатории информационной безопасности", "Инфосекьюрити" (организация в структуре Softline), передает Интерфакс.

Также сообщество приостановило сотрудничество с белорусскими BC-CERT.BY и CERT.BY (структуры ООО "Белорусские облачные технологии").