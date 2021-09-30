Последнее обновление: 30.09.2021 16:00

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 538 086 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 сентября 2021 года выросло до 538 086 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4143 человек.

Выздоровел и выписаны 518 715 (+1 390) пациентов, у которых был ранее подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4143 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1989 человек (5,41% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 8499330 (+36760) тестов на коронавирус.

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