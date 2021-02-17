Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 272 273 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 17 февраля 2021 года выросло до 272 273 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1876 человек.

Выздоровели и выписаны 261568 (+1511) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1876 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 352 человека (7,75% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4 715699 (+17 455) тестов коронавирус.