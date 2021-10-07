Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 551800 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 октября 2021 года выросло до 551800 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4243 человек.

Выздоровели и выписаны 528208 (+1560) пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4243 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1983 человек (4,96% от протестированных за сутки).

По данным Минздава РБ, в Беларуси проведены 8734020 (+39968) тестов на коронавирус.