Последнее обновление: 30.12.2020 13:06

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 192361 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 30 декабря 2020 года выросло до 192361 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 1414 человек.

Выздоровели и выписаны 171901 (+2644) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1414 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1957 человек (8% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 3962318 (+24454) тестов на коронавирус.

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