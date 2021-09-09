Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 497420 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 сентября 2021 года выросло до 497420 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3882 человек.

Выздоровели и выписаны 488341 (+1607) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1842 человека (8,53% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7965237 (+21588) тестов на коронавирус.