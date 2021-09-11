Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 501166 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 11 сентября 2021 года выросло до 501166 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3905 человек.

Выздоровели и выписаны 491410 (+1540) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3905 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1887 человек (7,69% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8013334 (+24495) теста на коронавирус.