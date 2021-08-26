Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 474403 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 августа 2021 года выросло до 474403 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3723 человека.

Выздоровели и выписаны 467836 (+1504) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3723 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1551 человека (7,84% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7720145 (+19773) тестов на коронавирус.