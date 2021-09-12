Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 503073 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 12 сентября 2021 года выросло до 503073 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3917 человек.

Выздоровели и выписаны 493053 (+1643) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1907 человек (7,56% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 8038526 (+25192) тестов на коронавирус.