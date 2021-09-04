Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 488 963 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 сентября 2021 года выросло до 488 963 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 12 до 3826 человек.

Выздоровели и выписаны 480 994 (+1 765) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3826 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 946 человек (9,84% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 879 147 (+19 782) тестов на коронавирус.